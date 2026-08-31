V prostředí sportovních funkcionářů a dotací se rozjela pozoruhodná kauza, která se dotýká Národní sportovní agentury a lyžařského svazu. Policie stíhá někdejšího ředitele odboru podpory sportu Národní sportovní agentury (NSA) Milana Labaštu v případu neoprávněného přidělení čtyřicetimilionové dotace. Podle zjištění HN jde o dotaci na novou lanovku v beskydském skiareálu Bílá.

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Co se dočtete dál

  • V jaké věci policie stíhá exředitele odboru podpory sportu Národní sportovní agentury Milana Labaštu?
  • O jaké peníze a projekt šlo?
  • Co je dnes jeho práce v lyžařském svazu?
  • Jak jeho angažmá lyžaři hájí?
  • Podrobnosti k údajnému fyzickému napadení šéfa Autoklubu ze strany Milana Labašty.