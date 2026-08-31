V prostředí sportovních funkcionářů a dotací se rozjela pozoruhodná kauza, která se dotýká Národní sportovní agentury a lyžařského svazu. Policie stíhá někdejšího ředitele odboru podpory sportu Národní sportovní agentury (NSA) Milana Labaštu v případu neoprávněného přidělení čtyřicetimilionové dotace. Podle zjištění HN jde o dotaci na novou lanovku v beskydském skiareálu Bílá.
Co se dočtete dál
- V jaké věci policie stíhá exředitele odboru podpory sportu Národní sportovní agentury Milana Labaštu?
- O jaké peníze a projekt šlo?
- Co je dnes jeho práce v lyžařském svazu?
- Jak jeho angažmá lyžaři hájí?
- Podrobnosti k údajnému fyzickému napadení šéfa Autoklubu ze strany Milana Labašty.