Národní centrála proti organizovanému zločinu nedávno rozkrývala podezření z velké úplatkářské kauzy v českém sportu. Šlo o dva vysoce postavené funkcionáře: Filipa Neussera a Davida Trávníčka, někdejší šéfy Národní sportovní agentury (NSA), respektive lyžařského svazu. Kriminalisté je prověřovali pro podezření z několika zločinů: prvního pro přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a dotační podvod ve spolupachatelství, druhého pro podplácení a dotační podvod.

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  • Jak policisté prošetřovali podezření z korupce a dalších trestných činů.
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