Výměnou za jablonecké sklo přivezl Václav Weisshäutel do Československa už v 50. letech minulého století první vagon stoupacího vosku norské značky Swix. Na něj později navázal jeho syn Jan, který po revoluci s legendárními norskými vosky pro běžkaře po revoluci rozjel byznys naplno. Založil společnost Sprint a zároveň jako manažer stál na začátku kariéry Kateřiny Neumannové, kterou přivedl k lyžím Madshus. I tuto norskou značku dodnes jeho podnik na tuzemském trhu prodává.
Firmu dnes vede Václavův vnuk Jan Weisshäutel, který rodinnou firmu odpoutal od závislosti na zimní sezoně. „Tehdy pro nás bylo těžké cokoliv plánovat, protože se nám tržby uměly pohnout nahoru nebo dolů klidně o 30 procent jen kvůli tomu, jestli byla dobrá, nebo teplá zima. Byli jsme trochu jako zemědělci, závislí na počasí,“ říká Jan Weisshäutel.
Kromě značky Swix, která letos slaví 80 let od svého vzniku, dnes Sprint působí jako distributor na řadě evropských trhů třeba pro populární běžecký brand On, outdoorový Lundhags nebo i pro výrobce potravinových doplňků Pillar. Příští rok cílí na půlmiliardové tržby.
Vaše společnost je od začátku spojena s norskou značkou stoupacích vosků Swix. Jak se spolupráce zrodila?
Co se dočtete dál
- Jak začala spolupráce Sprint se značkou Swix.
- V čem se Swix v posledních letech změnil.
- Používají lyžaři stále fluorované vosky. Jak se v tom liší Češi od Skandinávců.
- Proč Sprint rozšířil portfolio o značky jako ON nebo Pillar.
- Na jaké trhy chce firma brzy vstoupit.
- V čem jsou specifika českého trhu.
- Ovlivní distribuci značky Madshus majetkový vstup Tomáše Němce?