Zaměstnanců s MultiSport kartou rok od roku přibývá. Nyní už má stříbrnou kartičku, která platí jako vstupenka na sportoviště, do wellness, zoo či na hrady a zámky, přes 350 tisíc lidí, včetně dětí a studentů. I proto chce vedení služby ještě rozšířit, novinkou letošního roku byly lanovky a jeskyně. V plánu jsou také dinoparky, u jejichž pokladen by se měla MultiSport karta dát pípnout již příští léto. „V budoucnu chceme ke kartě spustit také podpůrnou službu, která bude zaměřená na psychické zdraví a kvalitu spánku,“ říká Miroslav Rech, generální ředitel MultiSport Benefit.
MultiSport karta platí i na hrady a zámky, což zřejmě ne každý ví. Jak moc ji lidé pro tyto aktivity využívají?
Data přímo za hrady a zámky v této sezoně ještě nemáme, ale celkově se zájem o letní aktivity zvyšuje, letos meziročně o 29 procent. Lidé mají rádi letní aktivity a jsme rádi, že jsme se začali volným časem, kam patří například i jeskyně a lanovky, zabývat. Pro lidi je stále důležitější nejen vlastní zdraví, ale i čas strávený s rodinou. Z průzkumu MultiSport Index víme, že Češi jsou národem turistů, rádi chodí do přírody, i proto jsme letos nově zavedli možnost využít kartu na jednosměrnou jízdu lanovkou denně.
Bude se s rozšiřováním dostupných aktivit zvyšovat také cena za kartu?
Plošné zdražení v tuto chvíli neplánujeme, myslíme si, že cena odpovídá tržnímu prostředí v Česku. Ovšem rozšiřuje se okruh firem, které mají o partnerství s MultiSport zájem, protože s více aktivitami karta osloví více zaměstnanců, kteří pak svůj zájem předávají HR.
Kromě klasické zaměstnanecké karty jsou k dispozici i studentské a dětské. Je o ně zájem?
Ano, je, protože mnoho sportů přímo vybízí k tomu, že potřebujete parťáka, a rodiče rádi berou děti s sebou. Je to pro ně zajímavá varianta toho, jak se svými potomky trávit společný čas. Třeba jít si s náctiletým synem zahrát badminton je pro komunikaci mnohem přirozenější než si někam sednout a jen se ptát na informace. A dětská karta je zajímavá cesta, jak si dítě může vyzkoušet nějaký sport, aniž by se hned muselo hlásit do klubu či kroužku.
A plánujete, že by se dětská „multisportka“ dala uplatnit i na sportovní kroužky?
Bylo by to skvělé, ale zatím provozně dost složité. Struktura sportovních klubů je roztříštěná a neumím si představit, že by dítě v nějaké malém vesnickém fotbalovém klubu načítalo MultiSport kartu. Tak daleko ještě nejsme.
Miroslav Rech
Narodil se v roce 1978 v Pelhřimově.
V MultiSport Benefit působí již 11 let, před tím působil v Edenred či Blackberry.
Žije s partnerkou a synem v Praze, ve volném čase hraje golf, stolní tenis nebo šachy.
A co taková karta pro seniory?
Senioři jsou velmi zajímavý segment, i vzhledem k demografickému vývoji, ale v současnosti jsme zaměřeni na B&B, našimi klienty jsou firmy, tedy zaměstnavatelé. Senior ale zaměstnavatele většinou nemá. Snažím se však nabízet součinnost a různá data státním institucím, ministerstvům, dokonce jsem i členem Rady vlády pro sport, prevenci a zdraví. Ale vzhledem k tomu, jaká teď probíhá diskuse o rozpočtu, nějaké výraznější investice do seniorů v nejbližší době neočekávám.
Na druhou stranu současný ministr zdravotnictví často mluví o důležitosti prevence, protože předcházet nemocem je levnější, než je léčit. A pohyb je velmi účinnou prevencí.
Ano, některé pojišťovny dokonce napadlo, že bychom spolupracovali, ale senior je pořád státní pojištěnec. Kdyby MultiSport kartu nabídla jedna pojišťovna, musely by i ostatní, pravidla by se musela sladit a k tomu zatím chybí koncepce. Navíc v momentě, kdy lidé opravdu začnou nějaký benefit využívat, pojišťovny jej z nabídky stáhnou, protože se jim prodražuje. Je to absurdní. Ještě nedávno všechny pojišťovny nabízely příspěvek na pořízení MultiSport karty, což už nyní nedělají. Je to paradox – pojišťovny vítají benefit, že se člověk začal hýbat, ale už se na tom nechtějí finančně podílet. Tedy v tomhle by to chtělo osvětu a větší angažovanost státu. Bylo by fajn, kdyby tady byl nějaký národní program zdraví – fond, ze kterého by se mohla karta hradit. A umím si představit, že velké firmy by v rámci CSR do takového fondu přispívaly peníze.
Co vy jako ředitel firmy, jež ovládá většinu trhu se sportovními firemními benefity v Česku, řešíte na denní bázi?
Především strategický rozvoj v dlouhodobém horizontu. Já už dnes přemýšlím o roce 2028. I směrem k mateřské firmě či investorům musím být, co se týče směřování firmy, transparentní. Navrhuji strategické projekty, například ohledně rozšiřování nabídky služeb, automatizace firmy a tak dále.
A kam tedy budete nabídku služeb ještě rozšiřovat?
Moc bych chtěl, abychom k MultiSport kartě spustili podpůrnou službu, která bude zaměřená na psychické zdraví, kvalitu spánku, nutriční poradenství a tak dále. Teoreticky by to mohlo být něco jako příplatkový balíček.
Takže by šlo s „multisportkou“ jít třeba do spánkové laboratoře nebo k psychologovi?
Třeba, nebo konzultovat své duševní potíže online. Ale za každou takovou platformou dnes stojí placené členství. MultiSport vyniká v tom, že je velmi dobrý agregátor služeb, nyní v oboru sportovišť. Proč by to nemohlo být v ranku duševního zdraví a výživového poradenství stejné?
Jaké novinky chystáte pro příští léto?
Od příštího léta by mělo být možné navštívit s naší kartou i dinoparky. Je to vyloženě reakce na poptávku, rodiče se na dinoparky ptají. Již nyní máme v nabídce různé zoo a chceme tento typ rodinných aktivit rozšiřovat, udržovat nabídku co nejvíc komplexní a širokou.
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Jak se vyvíjí počet klientů MultiSport, firem i jednotlivých uživatelů?
Růst firmy měříme počtem držitelů karet. Nyní jich je přes 350 tisíc, tedy víc než obyvatel Opavy a Ostravy dohromady. Trend je v posledních letech růstový, získáváme zhruba 40 až 50 tisíc nových uživatelů ročně. Partnerských zaměstnavatelů teď máme přes 13 tisíc. A očekáváme další růst, protože od prvního ledna příštího roku limity na daňový odpočet volnočasových benefitů padnou a volný čas včetně pohybových aktivit bude bez limitu.
Co to prakticky znamená pro držitele karet?
HR oddělení jejich firmy už nebude muset hlídat, jestli daný zaměstnanec náhodou nepřesáhl vyhrazenou částku na volnočasové benefity. Tedy se dá předpokládat, že těchto benefitů přibude a budou štědřejší. Dnes musí zaměstnanec překročenou částku dodaňovat.
Jaký typ firem s vámi nejčastěji spolupracuje?
Například u IT firmy z Prahy je benefit MultiSport naprostá nutnost, mají jej všichni zaměstnanci. A taková společnost si ani nedovolí svým ajťákům říct, že by si měli něco přispívat. Druhý extrém je automotive firma na Vysočině, kde pracuje mnoho zaměstnanců a nabídka sportovišť v dané lokalitě není tak velká. Tedy i vnímaná hodnota toho produktu je trochu nižší. Lidé z administrativy si kartu zřejmě vezmou, lidé z výroby už méně, protože mají fyzicky náročnou práci a je těžší je nadchnout pro volnočasový sport. Takže tam bude MultiSport karet méně. I když třeba Pekárna Kabát plně hradí kartu úplně pro všechny, kteří v ní pracují.
Karta funguje kromě Česka také na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku a Turecku. Dá se česká karta uplatnit i v těchto zemích?
Ano, ale pouze ve virtuální podobě, nikoli plastové karty. Je to novinka od letošního roku a Češi své karty skutečně začali uplatňovat i v zahraničí, zatím nejvíce v Polsku, na Slovensku a také v Chorvatsku, když jedou na dovolenou.
Loni v srpnu se objevily zprávy o tom, že MultiSport některým firmám vypověděl smlouvy. A některé z firem to veřejně interpretovaly tak, že jejich zaměstnanci asi příliš cvičí. Můžete to vysvětlit?
Vypovídání smluv se v žádném případě netýkalo firem proto, že by jejich zaměstnanci kartu intenzivně využívali nebo často sportovali. V daném období jsme ale výrazně posílili systémy pro odhalování podvodů, zneužívání karet a obcházení smluvních podmínek. Ukončení spolupráce se proto týkalo výhradně případů, kdy firmy prokazatelně porušovaly smluvní podmínky, nikoli že by jejich zaměstnanci příliš sportovali.
Text vznikl ve spolupráci se společností MultiSport Benefit.
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