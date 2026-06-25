Těsně před covidem na roztříštěný český trh s fitness řetězci agresivně vstoupila polská společnost Form Factory a „vyluxovala“ veškerou relevantní konkurenci: Holmes Place, BBC Fitness, Jatomi i World Class. Díky majetkovému propojení na provozovatele benefitních karet Multisport si rychle upevnila pozici a dnes má u nás coby největší síť téměř 60 poboček. Konkurencí jí je v podstatě jen Max Fitness s 24 pobočkami.
Teď je však na obzoru nový a velmi dravý soupeř. Přichází také z Polska a má velký apetit se v Česku rychle prosadit.
Co se dočtete dál
- Který zahraniční řetězec vstupuje na český fitness trh.
- Jaké má ambice.
- Jaký zkušený manažer expanzi řídí.
- Co na to říkají konkurenti.
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