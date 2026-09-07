Do sportu má v příštím roce ze státního rozpočtu přitéct o 200 milionů korun víc než letos. Ministr Boris Šťastný (Motoristé) navíc tvrdí, že aktuálně navržená částka 8,4 miliardy nemusí být konečná. „Ještě budu jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o podpoře investic do sportovní infrastruktury. V programovém prohlášení vlády jsme se zavázali investovat hlavně do menších projektů a já bych v tom rád pokračoval,“ říká v rozhovoru pro HN Šťastný.
Velké sportovní stavby naopak podporu od státu nezískají. Investici do sportovního centra v Nymburce v řádu miliard korun by podle ministra Šťastného ale nakonec mohlo financovat ministerstvo obrany. Kromě vrcholových sportovců by zde tak mohli v budoucnu cvičit i vojáci.
„Otevřeli jsme základní jednání a teď čekáme na rozhodnutí České unie sportu, zda by to pro ně byla akceptovatelná cesta. Představa, že teď někde najdeme 3,5 miliardy korun, je nereálná, to by znamenalo zastavit stovky malých projektů na dva, možná tři roky,“ tvrdí ministr.
Vysvětluje také, koho by se ještě mohly dotknout změny v dotační politice Národní sportovní agentury a na čem záleží, jestli se z použití pyrotechniky na stadionech stane trestný čin.
Rozpočet Národní sportovní agentury (NSA) má v příštím roce vzrůst o 200 milionů na 8,4 miliardy korun. Dříve jste ale zmiňoval, že letos sport i díky nerozděleným finančním prostředkům z předchozích let může využít až 9,1 miliardy. Čeká tedy sport v porovnání s letoškem chudší rok?
Co se dočtete dál
- Jak narostou dotace sportovním klubům.
- Jak ministr navrhuje řešit investici do sportovního centra v Nymburce.
- Proč by mohlo dojít ke krácením peněz pro svazy a střešní organizace.
- Proč chce zavést kategorii tradičních českých sportovních akcí.
- Bude z pyrotechniky na stadionech trestný čin?