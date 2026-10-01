Ačkoliv Giovannimu Lagasiovi ještě pár let ke 40. narozeninám zbývá, italský inženýr už v branži patří k veteránům digitální transformace. Ostruhy získal v první linii firem jako Google, Uber či Just Eat. A má klíčovou zkušenost z fintechového start-upu Klarna, v němž se podílel na jedné z nejagresivnějších AI transformací v globálním měřítku. V Grouponu má Lagasio za úkol tento kousek zopakovat: přetavit tradiční slevový portál v „AI-first“ ekosystém, kde rychlost vývoje a personalizace určují pravidla hry.
Groupon je „matka všech slevomatů“. Doma je ve Spojených státech, ale působí v dalších 12 zemích světa. Poslední roky je jejím největším akcionářem pražská finanční skupina Pale Fire Capital a management z pozice generálního ředitele vede Dušan Šenkypl.
Lagasio je na pozici senior viceprezident zodpovědný za nasazování umělé inteligence do produktu a za radikální zefektivňování interních firemních procesů pomocí AI.
Co pojem AI-first přesně znamená v Grouponu?
Být AI-native pro nás nejsou slova, ale fundamentální změna způsobu, jakým přemýšlíme o každém procesu v marketingu, prodeji i provozu. Neustále se sami sebe ptáme, jak by činnost, kterou dnes děláme nějakým způsobem, vypadala s využitím AI. Pokud objevíme cestu k automatizaci, jdeme po ní. Nejde přitom jen o efektivitu, ale o uvolnění lidského kapitálu pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
Co se dočtete dál
- Co Giovanni Lagasio říká o
- – AI transformaci Grouponu
- - vyvíjení vlastních nástrojů
- - práci Dušana Šenkypla
- - zkušenostech z práce pro Uber či Klarnu
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