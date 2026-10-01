Potkat na první pohled sympatického politika, který nedává na odiv svoje postavení a moc, se ani cynickému novináři zabývajícímu se zahraniční a obrannou politikou nedaří každý den. Geniálního matematika, později občanského aktivistu, pak politika a nyní rumunského prezidenta Nicušora Dana byste snadno přehlédli, a to nejen kvůli jeho drobnější postavě, ale tím, že se za každou cenu necpe dopředu.

Loni na jaře ovšem dokázal odvrátit Rumunsko od nejhoršího scénáře, který by zamával Evropou, a porazil krajně pravicové soupeře v opakování prezidentské volby, kterou v prosinci 2024 zrušil rumunský ústavní soud kvůli ruskému vměšování.

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Co se dočtete dál

  • Čím je rumunský prezident blízký tomu českému?
  • Proč je Rumunsko příležitost pro český byznys?
  • Jak země čelí ruským provokacím?
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