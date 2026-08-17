Nad rumunským územím byl sestřelen dron, který narušil vzdušný prostor této členské země Severoatlantické aliance. S odkazem na sdělení rumunského ministerstva obrany o tom v neděli informovala agentura Reuters. Velitelství NATO uvedlo, že šlo patrně o ruský bezpilotní prostředek. V Rumunsku je to letos už čtvrtý sestřelený dron. Dron podle radarů pronikl do rumunského vzdušného prostoru z území sousedního Moldavska, asi 24 kilometrů severně od města Galatsi na jihovýchodě Rumunska.
Bezpilotní letoun sestřelil španělský stíhací letoun F‑18, který se v Rumunsku podílel na misi NATO zaměřené na ochranu vzdušného prostoru. Španělský letoun navázal s dronem radarový kontakt a dostal povolení k jeho sestřelení. Jeho trosky podle úřadů dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.
Rumunsko má společnou pozemní hranici s Ukrajinou dlouhou 614 kilometrů. V posledních čtyřech letech, kdy Ukrajina čelí rozsáhlé ruské invazi, opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony.
Ukrajina v noci na neděli podnikla jeden z dosud největších vzdušných útoků na Rusko, jehož ministerstvo obrany oznámilo zničení 822 dronů. Zahynulo šest lidí, z toho pět v Rostovské oblasti na jihu Ruska a jeden v Moskevské oblasti, uvedly místní úřady. Nedaleko ruské metropole hořel po dopadu dronu další sklad internetového obchodu Wildberries. Ukrajina uvedla, že zasáhla podnik na výrobu paliva pro rakety.
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