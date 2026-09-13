Překotný vývoj umělé inteligence a obavy o její bezpečnost jsou oficiálním důvodem, proč šéf společnosti Anthropic Dario Amodei volá po zpomalení vývoje umělé inteligence ve chvíli, kdy se blíží zlom v podobě AI, která se sama postupně vylepšuje.

Prostřednictvím nové eseje na svém blogu navrhuje tři změny, které mají zpomalit nástup nejpokročilejších systémů umělé inteligence do každodenní praxe. Podporu jeho návrhu omezit vývoj nových špičkových AI modelů během soboty překvapivě vyjádřil šéf OpenAI Sam Altman i ředitel společnosti SpaceX Elon Musk.

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Co se dočtete dál

  • Co přesně chce Dario Amodei na vývoji AI zpomalit.
  • Proč se k jeho návrhu překvapivě přidal Sam Altman i Elon Musk.
  • Jak může regulace nejpokročilejší AI posílit největší americké laboratoře.

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