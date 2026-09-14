To, že firmy ve velkém zavádějí umělou inteligenci, už nikoho nepřekvapí. Podle studie společnosti McKinsey The State of AI: Global Survey z roku 2026 ji využívá téměř devět z deseti firem. Zaměstnanci mají dnes běžně k dispozici nástroje jako Copilot, ChatGPT, Gemini nebo Claude. Jenže implementace AI se zatím odehrává spíše na povrchu a samotná revoluce je do velké míry dvourychlostní záležitostí.

I když se schopnosti modelů posouvají mílovými kroky, většina firem z nich nedokáže vytěžit plný potenciál. Proč tomu tak je? Odpověď nejen na tuto otázku nabídne druhý ročník konference Planeta AI, kterou v pondělí pořádají Hospodářské noviny v pražském O2 universu.

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Co se dočtete dál

  • Proč je AI revoluce vícerychlostní.
  • Jak se daří AI firmám zavádět a v čem pokulhávají.
  • Co se musí změnit a kdo uspěje.

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