Na tuzemském trhu s platebními technologiemi dochází v poslední době k zásadním změnám. Na scénu se vedle tradičních hegemonů, jakými jsou americké společnosti Visa a Mastercard, tlačí i menší hráči. Oproti časům minulým k tomu mají nyní daleko větší příležitost. Česká národní banka má větší nezávislost na kartových schématech jako jednu z hlavních priorit a pro rozvoj různých platebních alternativ se snaží vytvářet podmínky.
Konkurenci kartám představují zejména řešení, která fungují na principu plateb z účtu na účet. Kromě čistě bankovních iniciativ a produktů, jako je například Cvak, se nyní na trhu objevila i společnost Mo.one. Její generální ředitel Jakub Koudelka v rozhovoru pro HN vysvětluje, proč je současné geopolitické prostředí ideálním momentem pro posílení evropské platební soběstačnosti, jak u soudu donutili velké banky k nápravě nefunkčních rozhraní a čím chtějí obchodníky a klienty motivovat k používání jejich služby.
Co se dočtete dál
- Proč je nyní vhodná doba pro vstup nových platebních řešení na trh.
- Z jakého důvodu je z hlediska geopolitické strategie výhodné mít alternativy ke kartovým schématům Visy a Mastercard.
- Jak chce společnost Mo.one oslovit české obchodníky a jejich klienty s novým platebním řešením.
- Kolik bude služba prodejce stát.