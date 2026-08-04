Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze šest a půl roku vězení. Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, vyzní chtě nechtě jako dohra vládnutí této strany.
Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu v bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiřikovského. Od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. „Když si je vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě, no ne?“ Blažkovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohlo hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti.
Co se dočtete dál
- Jak neuvěřitelně celá bitcoinová legenda Pavla Blažka s odstupem vyznívá?
- Jak se může Blažek u soudu hájit?
- Jaké budou politické důsledky a proč budou pro ODS horší, než si myslela?
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