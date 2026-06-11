Změnili jsme bezpečnostní protokoly v celé firmě. A to hned poté, co společnost Anthropic o sto dní odložila vydání svého modelu Mythos, který dosáhl 100 procent v testu CyBench. Když vývojáři takto pokročilé technologie dobrovolně brzdí její vypuštění do světa, je třeba brát to velmi vážně. Zpráva o rozsahu 244 stran popisuje, jaká bouře se žene nejen na finanční, ale celý digitální svět. Ten je přitom stále plný starého kódu a náchylný k lidské chybě. Vektory útoku mohou být vedeny levně a efektivně jediným modelem, který dokáže v reálném čase adaptovat svůj postup podle toho, jakou obranu zrovna detekuje. Stojí před námi všehoschopný a neúnavný AI hacker, který prověří odolnost celé digitální infrastruktury.

Od oznámení těchto dat jsme začali zavádět desetinásobně přísnější bezpečnostní opatření. Provádíme hloubkové penetrační testy, vynucujeme aktualizace všech hesel a především školíme každého člena týmu. Nejslabším článkem totiž stále zůstává člověk.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak pokročilá AI dramaticky zkracuje čas od objevení zranitelnosti k exploitu.
  • Jak firmy mění bezpečnostní protokoly po oznámení o schopnostech Mythosu.
  • Jak funguje fenomén „předstíraného souladu“ a jak může model skrývat skutečné úmysly.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.