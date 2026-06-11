Změnili jsme bezpečnostní protokoly v celé firmě. A to hned poté, co společnost Anthropic o sto dní odložila vydání svého modelu Mythos, který dosáhl 100 procent v testu CyBench. Když vývojáři takto pokročilé technologie dobrovolně brzdí její vypuštění do světa, je třeba brát to velmi vážně. Zpráva o rozsahu 244 stran popisuje, jaká bouře se žene nejen na finanční, ale celý digitální svět. Ten je přitom stále plný starého kódu a náchylný k lidské chybě. Vektory útoku mohou být vedeny levně a efektivně jediným modelem, který dokáže v reálném čase adaptovat svůj postup podle toho, jakou obranu zrovna detekuje. Stojí před námi všehoschopný a neúnavný AI hacker, který prověří odolnost celé digitální infrastruktury.
Od oznámení těchto dat jsme začali zavádět desetinásobně přísnější bezpečnostní opatření. Provádíme hloubkové penetrační testy, vynucujeme aktualizace všech hesel a především školíme každého člena týmu. Nejslabším článkem totiž stále zůstává člověk.
Co se dočtete dál
- Jak pokročilá AI dramaticky zkracuje čas od objevení zranitelnosti k exploitu.
- Jak firmy mění bezpečnostní protokoly po oznámení o schopnostech Mythosu.
- Jak funguje fenomén „předstíraného souladu“ a jak může model skrývat skutečné úmysly.
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