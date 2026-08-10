Během minimálně posledních dvou dekád bylo pojišťovnictví vnímáno jako konzervativní a předvídatelný obor, kde se změny odehrávaly spíše prostřednictvím evoluce než revoluce. Zatímco jiná odvětví procházela hlubokou digitální transformací, základní ekonomika správy rizik zůstávala více méně stejná. Nástup umělé inteligence však obor významně mění. AI pojišťovnám umožňuje technologický posun, který odbourává staré a dosud nevyřešené problémy.

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Co se dočtete dál

  • Jaký reálný dopad na fungování pojišťoven a jejich byznysu má AI.
  • Jaké nové oblasti pojištění se díky AI finančním domům otevírají.
  • V čem pojišťovny v oblasti digitalizace oproti zbytku trhu zaspaly.

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