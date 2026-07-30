Dosud neveřejný model umělé inteligence Claude Mythos Preview od americké společnosti Anthropic vzbudil v posledních dnech mezi světovými experty na AI a šifrování dat značný rozruch. Během 72 hodin totiž dokázal najít matematické trhliny ve dvou významných systémech, které mají za úkol chránit digitální soukromí běžných uživatelů internetu.
V prvním případě se inženýři Anthropicu při svém pokusu zaměřili na systém Hawk. Ten byl zkonstruován jako potenciální nový způsob digitálního podpisu – ověření totožnosti –, jenž by v budoucnu mohl odolat prolomení ze strany extrémně výkonných kvantových počítačů.
Druhým zasaženým systémem byl AES-128, tedy nejrozšířenější šifrovací standard, který běžně zamyká data v bankách, e-mailech nebo telefonech. Zde AI sama vynalezla metodu, jak proces prolamování zrychlit až 800krát. Zatímco špičkoví lidští experti tyto systémy testovali roky a žádnou chybu nenašli, Mythosu ve verzi Preview k tomu stačilo jen několik dní a ještě s výrazně nižšími náklady.
Co se dočtete dál
- Zdali hrozí, že by po tomto objevu někdo prolomil zabezpečení internetového bankovnictví.
- Co model udělal jinak a jak dokázal během 72 hodin něco, co nejlepší matematici světa nedokázali celých třicet let.
- Z jakého důvodu musel být šifrovací systém, který měl potenciál čelit i kvantovým počítačům, po zásahu Mythosu oficiálně ukončen.
- Co bude muset každá firma do budoucna udělat, aby zabezpečila svá data proti AI s potenciálem prolamovat šifry.
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