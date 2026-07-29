Společnosti by měly své know-how a pomyslné „rodinné stříbro“ chránit bez ohledu na to, zda mohou data uniknout prostřednictvím umělé inteligence, e-mailu, cloudového úložiště, webové služby nebo přenosného média.

AI v tomto ohledu nepředstavuje zcela nový bezpečnostní problém. Stává se ale dalším vektorem možné exfiltrace dat a rozšiřuje rizika spojená zejména s webovým provozem a aplikacemi používanými na koncových stanicích.

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