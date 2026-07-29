Společnosti by měly své know-how a pomyslné „rodinné stříbro“ chránit bez ohledu na to, zda mohou data uniknout prostřednictvím umělé inteligence, e-mailu, cloudového úložiště, webové služby nebo přenosného média.
AI v tomto ohledu nepředstavuje zcela nový bezpečnostní problém. Stává se ale dalším vektorem možné exfiltrace dat a rozšiřuje rizika spojená zejména s webovým provozem a aplikacemi používanými na koncových stanicích.
Co se dočtete dál
- Jak rozpoznávat a blokovat citlivý obsah pro veřejné AI služby?
- Jak efektivně klasifikovat firemní data?
- Jak omezit rizika spojená s lidským faktorem?
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