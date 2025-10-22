Je to vlna, která se přelila od And přes Atlas až po Himálaj. Co mají společného jihoamerické Peru, arabské Maroko, subsaharský Madagaskar a jihoasijský Nepál? Naštvané mladé lidi, kteří celý svůj život prožili v těsném propojení s digitálním světem a kterým se říká generace Z. Naštvaní jsou pořádně. Tak, že se jim masovými protesty v ulicích daří svrhávat dosavadní vlády.
Moc si tím ovšem nepomohli. Neboť spontánnímu hnutí, které nemá žádné vedení a které organizuje demonstraci na sociálních sítí samospádem, chybí jakékoliv plány, co dál v případě, že se jim podaří sundat neoblíbenou hlavu státu.
Ukažme si to podrobněji na Peru.
Co se dočtete dál
- Jaké byly bezprostřední spouštěče odvolání prezidentky Diny Boluarteové v Peru?
- Jaké mechanismy vedly k pádu režimu na Madagaskaru a k vzestupu armádního vedení?
- Proč v Maroku protestují mladí proti prioritám vlády a jak souvisí zdravotnictví se stadionem pro MS 2030?
