Všimli jste si? Už nevolíme, ale protestujeme. V letošních sněmovních volbách si většinově zvolíme politické strany, jejichž hlavním programem je protest. Hnutí ANO Andreje Babiše protestuje proti čemukoliv, co udělá nebo řekne jakýkoliv politik vládní koalice. SPD Tomia Okamury protestuje proti vládě, EU, proti pomoci Ukrajině, proti migraci. Stačilo! komunistky Kateřiny Konečné protestuje proti Západu a proti demokracii. Motoristé Petra Macinky a Filipa Turka protestují proti Bruselu, proti elektroautům a proti boji s klimatickou změnou. A někde dole kolem dvou procent preferencí zapalují sociální demokraté ohníčky zloby proti tomu, že „tu lidé nemají co jíst!!!“

Už dlouho nevolíme tak, že bychom si pročítali volební programy, studovali rozhovory se stranickými lídry a zvažovali, která politická nabídka se nám líbí víc. Místo hlasování pro něco jdeme do volebních místností demonstrovat proti něčemu. Letos to platí dokonce i pro voliče vládních stran – ty jsou tu dnes totiž především PROTI tomu, aby zemi neovládly „proruské“ a „nedemokratické“ síly, jak v kampani straší politici stran vlády Petra Fialy. Mnoho přesvědčivě pozitivního, PRO co by bylo možné s radostí hlasovat, totiž po svém funkčním období nezanechávají.

