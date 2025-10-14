Donald Trump měsíce nevybíravě tlačil na norský Nobelův výbor, že chce za své zásluhy o zastavení konfliktů ve světě cenu míru pro sebe. Dopředu se čertil, že ocenění místo něj určitě dostane nějaká neznámá nula. Ale nakonec si po vyhlášení laureátky stěžoval, jen aby se neřeklo, protože vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová není žádná nula.
I americkému prezidentovi je jasné, že Nobelovka je ve správných rukou. Jistě tomu pomohla i její první prohlášení pro média, v němž nejmocnějšímu politikovi světa, který si marnivě potrpí na lichotky a který je zároveň klíčovým mužem ve snaze o ukončení diktatury ve Venezuele, cenu symbolicky věnovala. A on ji následně zavolal, aby jí k prestižní plaketě poblahopřál.
Co se dočtete dál
- Proč Machadová obdržela Nobelovu cenu míru.
- Jak ocenění ovlivní postavení opozice a bezpečnost Machadové.
- Jaké jsou dopady ocenění na mezinárodní postavení Nicoláse Madura.
