Prezident USA Donald Trump těsně před listopadovými prezidentskými volbami v Hondurasu „nařídil“ místním vybrat si Nasryho Asfuru. Právě jeho zvolení totiž dal jako podmínku toho, aby středoamerická země nepřišla o finanční podporu Washingtonu. A zdá se, že tah Trumpovi vyšel – jeho favorit vede o pár tisícovek hlasů. Výsledky se kvůli organizačním zmatkům stále přepočítávají, nicméně Asfura nejspíše ve středoamerické zemi s mohutnou podporou šéfa Bílého domu vyhrál jen o málo víc než jeden procentní bod.
Po silnici plné děr, která se vine mezi kopci porostlými kávovníky, mířila během předvolební kampaně do městečka Marcala karavana aut ozdobená modro-bílými prapory pravicových nacionalistů. Z okénka prvního vozu vykukovala šedivá hlava kníratého muže a halekala. Jeho neartikulovaný skřek byl během volební kampaně Asfurovou poznávací značkou.
