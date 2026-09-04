Správa železnic už nepočítá s tím, že by na hlavních tratích ještě někdy mohla jezdit vozidla bez zabezpečovače ETCS. Během jara mají z koridoru z Prahy do Ostravy začít mizet zařízení, která to stále technicky umožňují. To je přitom v rozporu s tím, co ještě loni sliboval předchozí ministr dopravy.

Vyplývá to z dopisu, který ve středu Správa železnic rozeslala dopravcům – v něm je upozorňuje na rozšíření takzvaného výhradního provozu na další tratě, k němuž má dojít v prosinci.

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