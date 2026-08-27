Na středeční konec šéfa Českých drah Michala Krapince se dalo už pár týdnů sázet. Jméno, které si místo něj dozorčí rada vybrala, ale způsobilo v zákulisí vyslovený poprask.
Lenka Hamplová, dřívějším příjmením Hlubučková, je totiž v dopravní branži poměrně známá, ale spíš jako kariérní úřednice a ve vedení státních společností doteď hájila jen zájmy ministerstva. HN se proto její kariéru pokusily zmapovat a mluvily s řadou insiderů, kteří ji na ministerstvu zažili v různých rolích.
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- Komu za co Hamplová vděčí a s kým je nejvíc spojená.
- Jak na ministerstvu začínala.
- A jak vidí její budoucnost ti, kteří s ní pracovali.