Hlasy skutečných lidí v amplionech na českých nádražích už možná brzy budou minulostí. Správa železnic začala podle informací HN testovat první sadu nahrávek, vygenerovaných umělým hlasem. Nový způsob testuje zatím na jediném místě a jen u anglické mutace.
Syntetický hlas teď hlásí vlaky v České Třebové – klíčovém železničním uzlu, který právě prochází rekonstrukcí. HN na jeho nasazení upozornili lidé z projíždějících vlaků.
„Podle mě to jde dost poznat na kvalitě,“ řekl HN jeden z nich.
Správa železnic nasazení potvrdila. „Jde o novou nahrávku hlášení v angličtině. Použitý hlas není namluvený mluvčím, ale byl vytvořen uměle,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Změna je zatím jen částečná – syntetický hlas v podstatě jen nahradil nahrávky herců a hlasatelů, je ale předem poskládaný do segmentů a kratších smyček. Tomuhle systému se přezdívá „plechová huba“. České mutace namlouval často třeba herec Václav Knop.
Změna zatím není revoluční, syntetický hlas nahradil reálného člověka jen na vstupu do systému, který dál skládá předpřipravené části za sebe. O skutečné online syntéze hlasu zatím Správa železnic jen uvažuje.
„Nahrávka se měnila kvůli lepší srozumitelnosti,“ řekla mluvčí. Právě kvalita hlášení v angličtině nebo němčině byla v minulosti často kritizovaná, protože těžko trefovala hranici mezi přirozenou výslovností a srozumitelností pro cizince. Ukázkovým příkladem je třeba anglické hlášení v Ústí nad Labem, které zaujme na první poslech přehnanou artikulací hlasatelky.
Jak moc se syntetický hlas ujme, zatím není zřejmé. „Je to první testovací nasazení. Jeho vyhodnocení předpokládáme na podzim,“ dodala Friebová.
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