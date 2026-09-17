Skupina České dráhy (ČD) za letošní první pololetí vykázala zisk před zdaněním dvě miliardy korun, zatímco loni měla za stejné období zisk před zdaněním 444 milionů. Je to nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V zisku skončily všechny společnosti ze skupiny včetně ČD Cargo, které bylo poslední roky ztrátové. Hospodaření táhla především osobní doprava. Národní dopravce o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě.
Hospodářský výsledek osobní dopravy před zdaněním činil 1,489 miliardy korun, což je meziroční zlepšení o více než 40 procent. Tržby v tomto segmentu meziročně vzrostly o 8,9 procenta. „Výrazně rostla především vnitrostátní doprava, a to jak v příměstské, tak v dálkové dopravě,“ uvedl náměstek generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Mezinárodní doprava zůstala na podobné úrovni jako loni.
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Dopravce letos za první pololetí přepravil 85,5 milionu cestujících, meziročně o 6,8 procenta více a nejvíce od předcovidového roku 2019, kdy za prvních šest měsíců ČD přepravily přes 91,6 milionu lidí. Podle Ješety se na zájmu cestujících o vlaky ČD pozitivně podepsaly investice do vlaků a služeb. Za celý loňský rok dopravce evidoval 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně.
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ČD Cargo vykázalo v pololetí zisk před zdaněním 385 milionů korun. Ve stejném loňském období skončil nákladní dopravce ve ztrátě 945 milionů korun a za celý rok 2025 ve ztrátě 3,82 miliardy. Důvodem byla restrukturalizace, jejímž cílem bylo přizpůsobit společnost situaci na trhu. ČD Cargo se loni zbavovalo nadbytečných vozů, lokomotiv a snížilo i počet zaměstnanců a další výdaje společnosti.
Nákladní dopravce za prvních šest měsíců přepravil 27,8 milionu tun zboží, což je více, než plánoval. Loni v prvním pololetí Skupina ČD Cargo přepravila 29,9 milionu tun nákladu, z toho 26,4 milionu tun přepravily vlaky ČD Cargo.
Dopravce v prvním pololetí zprovoznil novou halu údržby v Havlíčkově Brodě a pokračoval ve stavbě opravárenského zázemí v Chebu, Olomouci, Brně, České Třebové a Hradci Králové. Chebské zprovoznil počátkem září. Dceřiné společnosti rozvíjely aktivity zaměřené na certifikace a testování železničních technologií nebo poskytování IT služeb.
Na jaře společnost vydáním dluhopisů za 500 milionů eur (zhruba 12,2 miliardy korun) refinancovala dluhopisy z roku 2019. Ratingová agentura Moody’s také zlepšila hodnocení ČD z Baa2 na Baa1 se stabilním výhledem, což byl nejlepší rating v historii národního železničního dopravce.
„České dráhy přebírám v době, kdy mají za sebou hospodářsky velmi úspěšné pololetí a zároveň před sebou řadu důležitých úkolů. Čekají nás náročné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti a musíme dál zvyšovat efektivitu celé společnosti, abychom v nich obstáli. Chci navázat na to, co se daří, důkladně poznat fungování Českých drah a společně se zaměstnanci hledat další prostor pro zlepšení,“ uvedla ředitelka ČD Lenka Hamplová, která začátkem září nahradila ve vedení společnosti Michala Krapince. Podle nové ředitelky je cílem zdravá a sebevědomá společnost, která dokáže dobře hospodařit a obstát v konkurenci.
Krapinec vedl ČD od roku 2022 a skončil po jednání dozorčí rady, která se zabývala důvody, proč vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné. Hamplová přišla do ČD z ministerstva dopravy, kde do té doby působila jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce.
Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo Dopravní vzdělávací institut. Loni skupina průměrně zaměstnávala 20 812 lidí. ČD jsou akciovou společností, jediným akcionářem je stát.
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