Byl to bizarní rozhovor o obyčejném toaletním papíru, ale v prázdninové politické nudě okamžitě zafungoval jako prvotřídní šrapnel. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v pondělí po jednání koaliční rady pustil do šéfa Českých drah Michala Krapince, ale i když šlo navenek jen o apel na zlepšení, lidé v branži to pochopili jinak. Tímhle výstřelem začala malá válka o vedení Českých drah a vliv na něj.

HN v uplynulém týdnu hovořily s řadou klíčových aktérů a insiderů. Z jejich vyjádření se rýsuje několik možných scénářů, které teď budou následovat, a hlavně zřejmě nepravděpodobnější vysvětlení toho, o co Okamurovi bizarními výroky o toaletním papíru zřejmě šlo.

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Co se dočtete dál

  • Jak s tím souvisí Okamurova pozice v koalici.
  • Komu se zodpovídají jeho ministři víc.
  • A proč vsadil zrovna na toaletní papír.

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