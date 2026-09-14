Zveřejněný návrh státního rozpočtu na rok 2027 prohloubil v oblasti vědy a výzkumu (VaVaI) a vysokoškolského vzdělávání skepsi, která v těchto sektorech panuje již několik let. Plánovaný nárůst rozpočtu na vědu, výzkum a inovace o dvě miliardy korun je pouze polovina toho, co navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), a to přestože této radě předsedá ministr Havlíček a členem je i ministr školství Plaga.
Původní návrh rady přitom nebyl přehnaně ambiciózní, nesnažil se katapultovat podporu vědy na úroveň Rakouska (0,95 % HDP) ani průměr EU (0,71 % HDP), ale víceméně jen kompenzoval inflaci a postupný odliv prostředků ze strukturálních fondů EU. Současný návrh ministerstva financí s nárůstem o dvě miliardy korun tak znamená, že se podíl prostředků na vědu opět sníží (ze současných 0,58 % na 0,54 % HDP).
Co se dočtete dál
- Jaký bude dopad navrhovaného rozpočtu na podíl výdajů na vědu v HDP?
- Jaké důsledky bude mít nestabilní a nedostatečné financování pro vysoké školy?
- Jak finanční omezení ovlivní odliv vědců?