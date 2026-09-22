Prezident Pavel má v New Yorku, kam odletěl na Valné shromáždění OSN, nabitý program. A jeho součástí, jak od prezidenta víme, je lobbing za to, aby se Česká republika po více než třiceti letech znovu stala nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. Pavel to dokonce označuje za hlavní cíl své cesty. Říká: Není to jen věc prestiže; chceme dát najevo, že jsme aktivním členem mezinárodního společenství a že nabízíme pomoc při řešení konfliktů.
Upřímně: Taková prestiž je cenná pro diplomaty a politiky, méně už pro řadové občany.
A s řešením konfliktů může nestálý člen Rady bezpečnosti OSN pomáhat jen omezeně.
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