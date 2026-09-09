V pondělí se poprvé po diplomatické bitce o to, kdo měl jet začátkem července na summit NATO, sejde prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem (ANO), aby se spolu znovu začali bavit o koordinaci zahraniční politiky. Bodů mají více, jedním z nich pak má být i nedořešený spor o to, co má či nemá prezident vědět o cestě třetího nejvyššího ústavního činitele – tedy předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) – do komunistické Číny.
Ta proběhla 19. až 25. července. Jak informoval Deník N, Hrad se o detaily cesty začal zajímat hned po Okamurově odletu, ministerstvo zahraničí v čele s Petrem Macinkou (Motoristé) informace předat odmítlo s argumentem, že prezident Pavel nemá na informace nárok. Detaily k cestě a její konkrétní výsledky by ale uvítal i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
„O konkrétních výsledcích cesty Tomia Okamury se toho mnoho neví. Proto bych počkal na výsledky. V minulosti jsme už zažili, že velká očekávání kolem vztahů s Čínou nakonec přinesla podstatně méně, než se slibovalo. Rozhodující tedy bude, co z této cesty skutečně vznikne,“ uvedl Vystrčil.
HN proto přináší detaily Okamurovy cesty. Kolik stála a koho s sebou šéf sněmovny vezl?