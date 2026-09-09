Facebook mi nedávno připomněl, že jsem před osmi lety zveřejnil provokativní otázku: „Myslíte si, že bude hotové dříve bratislavské nádraží, nebo dálnice do Košic?“ Uplynulo už osm let a my stále napjatě čekáme na odpověď. Mezitím můžeme přidat například vojenskou nemocnici v Prešově. Kdy si myslíte, že bude dokončená?
V této souvislosti je vhodné upřesnit, co si pod pojmem „dokončená“ představujeme: funkční, vybavenou a provozuschopnou nemocnici. V ideálním případě za rozumnou cenu, ale pokud to není možné – a s místopředsedou vlády Robertem Kaliňákem u kormidla to opravdu možné není –, pak alespoň funkční, vybavenou a provozuschopnou. Slovo „dokončeno“ rozhodně neznamená, že se před volbami ve spěchu utratí bůhví kolik peněz na stavbu bůhví čeho, načež se objeví Kaliňák a premiér Robert Fico, přestřihnou pásku a oznámí, že tohle je nemocnice, kterou pro nás postavili.
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