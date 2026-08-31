Většina komentátorů a politologů usilovně analyzuje aktuální volební preference, ale v pozadí se odehrává něco mnohem důležitějšího. Vláda nepozorovaně prohrává důležitou bitvu, která může mít zásadní vliv na další vývoj české politiky i na budoucí volební výsledky: Bitvu s prezidentem republiky.

Babiš a spol. oprávněně vidí v prezidentovi překážku nerušeného vládnutí a obhajoby pozic. Ne ovšem proto, že by proti nim nějak razantně vystupoval. Ale proto, že Petr Pavel představuje jejich názorový protipól a jako takový nepříjemně nasvěcuje jejich vlastní politiku.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak Petr Pavel mimoděk odhaluje podstatu Babišova vládnutí?
  • Proč se Babišovi a spol. nepovedlo v očích veřejnosti udělat z Pavla „vůdce opozice“?
  • Kdo nyní vypadá jako největší loser?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.