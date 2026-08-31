Většina komentátorů a politologů usilovně analyzuje aktuální volební preference, ale v pozadí se odehrává něco mnohem důležitějšího. Vláda nepozorovaně prohrává důležitou bitvu, která může mít zásadní vliv na další vývoj české politiky i na budoucí volební výsledky: Bitvu s prezidentem republiky.
Babiš a spol. oprávněně vidí v prezidentovi překážku nerušeného vládnutí a obhajoby pozic. Ne ovšem proto, že by proti nim nějak razantně vystupoval. Ale proto, že Petr Pavel představuje jejich názorový protipól a jako takový nepříjemně nasvěcuje jejich vlastní politiku.
Co se dočtete dál
- Jak Petr Pavel mimoděk odhaluje podstatu Babišova vládnutí?
- Proč se Babišovi a spol. nepovedlo v očích veřejnosti udělat z Pavla „vůdce opozice“?
- Kdo nyní vypadá jako největší loser?