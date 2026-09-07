Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8 procenta. V červnu po revizi vrostly o 3,4 procenta. Meziměsíčně tržby v červenci stouply o 0,6 procenta. Výsledky maloobchodu v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Největší podíl na červencovém růstu měly internetové a zásilkové obchody.
„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v červenci meziročně rostly 32. měsíc v řadě. Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly oproti loňskému červenci o 6,6 procenta a za potraviny o 2,7 procenta. U pohonných hmot činil nárůst čtyři procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v prvním prázdninovém měsíci podle ČSÚ meziročně zvýšily o půl procenta a meziměsíčně o 0,1 procenta.
Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody, kterým tržby meziročně stouply o 12,4 procenta. Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin vzrostly tržby o 2,7 procenta. Z prodejen s nepotravinářským zbožím zvýšení maloobchodu nejvíce podpořily prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, a to o 7,8 procenta, a prodejny s oděvy a obuví, kterým se tržby zvýšily o 8,8 procenta. Pokles tržeb zaznamenaly pouze prodejny s výrobky pro domácnost.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě bez započtení motorových vozidel v červenci reálně zvýšily o 0,6 procenta. Za pohonné hmoty vzrostly tržby obchodníků ve srovnání s předchozím měsícem o jedno procento, za nepotravinářské zboží o 0,7 procenta a za potraviny o 0,4 procenta.
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