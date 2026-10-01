Nejen turismus, potravinářství, zemědělství či šperkařství, ale i špičkové služby, technologie a průmysl. To vše najdeme v rozsáhlém a pestrém Jihočeském kraji a projevilo se to i v krajském finále 21. ročníku soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi 10 finalisty opět dominovaly ženy, bez výjimky ale všechny spojovalo to, že je jejich profese a podnikání opravdu baví. Jako Živnostnici roku vybrala odborná porota Kateřinu Pravdovou, která zdobí domovy, kanceláře firem, kavárny a další veřejné prostory prostřednictvím dekorativních stěrek.
Jihočeský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo STTEN s.r.o.
2. místo Wienerberger s.r.o.
3. místo BRIKLIS, spol. s r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Kateřina Pravdová
2. místo Olga Vondráková
3. místo Blanka Lenghardtová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Pavel Pilecký
„Vítězka nás zaujala ne zcela obvyklým oborem svého podnikání, tím, jak elegantně může vypadat v podstatě mužská práce v ženském podání. Je to odvětví, které zkrášluje život druhým,“ komentovala vítězku Živnostníka roku Pavla Jindráková z MONETA Bank. Firmou roku 2026 Jihočeského kraje se pak stala společnost STTEN s.r.o. z Vacova na Vimpersku, která se specializuje na kontrolu a výrobu přesného gumového těsnění pro automobilový průmysl. „Jde o rodinnou firmu, která funguje dlouhodobě úspěšně a výrazně se rozvíjí. Je to ukázkový příklad dobře založeného a dobře spravovaného rodinného podnikání,“ vysvětlil verdikt poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za Jihočeský kraj získal Pavel Pilecký z Vodňan, který provozuje létající pivovar a vyrábí přitom speciální piva. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
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Profily vítězů
Netvořím jen stěny, tvořím atmosféru
Kateřina Pravdová
MONETA Živnostník roku 2026 Jihočeského kraje
Zkrášluje domovy, kanceláře firem, kavárny a další veřejné prostory, aby se lidé díky této originální výzdobě mohli v interiérech cítit lépe. „Já jsem taková holka v montérkách, trávím hodně času na štaflích, se žebříkem a se špachtlí v ruce a dělám krásné stěny, na které se chce každý koukat. Dekorativní stěrky jsou něco, co nemá každý, každá stěna je originál a vnáší do interiéru duši,“ popisuje své podnikání živnostnice Kateřina Pravdová.
Podnikatelský servis
Podnikatelé nechtějí další bankovní aplikace. Chtějí méně práce
Zatímco u osobních financí jsme si zvykli vyřídit většinu věcí během několika minut online, firemní bankovnictví má v tomto směru stále co dohánět. Přitom právě podnikatelé od digitalizace očekávají především jedno, méně administrativy a více času na byznys.
I nadále platí, že podnikatelé najdou více servisních funkcí v internetovém bankovnictví než v mobilní aplikaci. Zároveň sledujeme, že stále větší část každodenní agendy řeší právě přes mobil. Naším cílem je, aby podnikatelé mohli všechny klíčové úkony vyřídit rychle, jednoduše a odkudkoliv ve svém telefonu.
Největší výzvou budoucnosti však není samotná digitalizace, ale zjednodušení. Podnikatelé nepotřebují více funkcí. Potřebují méně administrativy a času stráveného správou financí. Budoucnost bankovnictví je v automatizaci, personalizaci a proaktivních službách. Úspěšná banka umí reagovat na požadavky klienta a je schopna mu s využitím dat a technologií pomoci ještě dříve, než nastane problém.
Již dnes se připravujeme na dobu, kdy s bankou nebudou komunikovat pouze lidé, ale také jejich digitální asistenti a AI agenti. Bankovní služby se stanou přirozenou součástí podnikových systémů a řada úkolů proběhne automaticky bez nutnosti zásahu člověka.
Monika Govender
Chief Digital Experience & Innovation Officer v MONETA Money Bank
Vždycky se jí líbila volnost podnikatelů, když si dokážou svůj čas dobře zorganizovat. Své rodině chce věnovat maximum společného času, kdykoliv se sebrat a odjet třeba na výlet. V zaměstnání by to tak fungovat nemohlo. Spolupracuje i s architekty nebo designéry při návrhu vizualizace interiéru pro klienty – vybírá s nimi materiály, odstíny, vzory. Stěny zdobí motivy lidí, zvířat, rostlinstva nebo rozličných barev a tvarů, inspiruje se třeba na sociálních sítích a jejím oblíbeným motivem jsou mandaly. „Netvořím jen stěny, tvořím atmosféru. Dělám dekorativní stěrky na míru - často podle nápadů, které by normálně zůstaly na Pinterestu - protože to prý nejde. A mně baví dokazovat, že to jde,“ zdůrazňuje. Při své práci využívá ekologické barvy. Vystudovala střední výtvarnou školu a začínala jako obchodník s materiály, se kterými nyní kreativně a s citem pro detail pracuje. Dekorativním stěrkám se věnuje už více než 7 let, naplno jako podnikatelka od loňského roku. Zaměřuje se zejména na jižní Čechy, i protože má malého syna, interiéry ale již zkrášlovala i v dalších regionech nebo v Německu.
Optimismus a kvalita se v podnikání vyplatí
Jan Šťastný
spolumajitel a jednatel STTEN s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Jihočeského kraje
Jeho firma se na Vimpersku specializuje na kontrolu a přidruženou výrobu přesného gumového těsnění pro automobilový průmysl. Řídí ji už druhá generace rodiny zakladatelů. Založil ji v roce 1992 Jan Šťastný původně jako živnost, postupně během těch 34 let vyrostla ze dvou zaměstnanců až do dnešní firmy s téměř 150 pracovníky a dalšími 120 spolupracovníky z chráněných dílen. Jejich výrobky se uplatňují v širokém spektru dopravních prostředků – od osobních automobilů přes nákladní vozy až po motocykly.
Názory
Inovace jsou klíčem úspěchu
Tyto soutěže ukazují příběhy lidí, kteří se nebáli svůj nápad proměnit v podnikání. Jejich úspěch dodává odvahu i těm, kteří zatím váhají. Aby firmy uspěly dlouhodobě, potřebují své produkty a služby dál rozvíjet a reagovat na rychle se měnící svět.
V ÚJV Řež se věnujeme technologickým inovacím v energetice, průmyslu i zdravotnictví a spolupracujeme s regionálními firmami. Zabýváme se například malými jadernými reaktory, vodíkovými technologiemi či zachycováním oxidu uhličitého. Výsledky mohou v příštích letech ovlivnit konkurenceschopnost českých firem. Proto je pro nás podpora malých a středních podnikatelů a inovací důležitá.
Roman Binder
vedoucí oddělení marketingu ÚJV Řež
„Naše výrobky dodáváme centrálně do Německa a odtamtud jsou pak distribuovány přes našeho partnera do celého světa. Klíčovým prvkem našeho podnikání je detailní a vysoce precizní kontrola komponentů, prováděná pod mikroskopem nebo lupou, která zajišťuje maximální kvalitu a spolehlivost každého dílu,“ popisuje činnost své společnosti její spolumajitel a jednatel Jan Šťastný, syn zakladatele, který ve firmě pracuje už od studií. Jeho otec ve firmě stále aktivně působí. Třetí generace rodiny - děti - zatím nejsou dospělé, ale byl by rád, aby v rodinném podnikání pokračovaly. „Vidím v tom to, co v tom viděl můj otec, výsledky, svobodu a samozřejmě i to, že by děti motivovaly další generaci a přinesly by pro náš mikroregion, kde zaměstnáváme mnoho lidí, práci a zapojení do společnosti,“ říká Jan Šťastný. Jeho celoživotním mottem je optimismus a kvalita. Obě dvě věci podle něj v podnikání opravdu fungují a vyplatí se. I s ohledem na zaměstnance většina jejich provozů má pouze jednu směnu, podporují i zkrácené úvazky pro maminky s dětmi.
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