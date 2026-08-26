Studie Člověka v tísni o brigádách mladé generace ukazuje, že zaměstnavatelé hřeší na neinformovanost brigádníků. Běžnou praxí je dvojí evidence docházky, řetězení dohod, aby se nemusely platit odvody, nebo neproplácení přesčasů či víkendových příplatků. Paradoxní je, že často jsou to rodiče, kdo studentovi takovou pololegální brigádu dohodí přes své známé. „Rodiče raději věří známým, než aby chtěli vidět smlouvu. Týká se to všech sociálních tříd, od dělníků po lékaře,“ říká socioložka a hlavní autorka studie Tereza Freidingerová.
Co vás přimělo se tématem postavení mladých brigádníků v Česku zabývat?
Zkušenost z předchozí analýzy, která se věnovala neférovému zaměstnávání Ukrajinců. Už tam se ukázalo, že zranitelnost v práci se netýká jen cizinců, ale i dalších skupin bez silné vyjednávací pozice – brigádníků z řad mladých, žen na rodičovské a seniorů. Tyto skupiny potřebují hlavně flexibilitu, což jim ale snižuje možnost vyjednávat. Dost toho snesou, jen aby práci měli.
Co se dočtete dál
- Proč si mladí brigádníci nechají líbit pololegální praktiky zaměstnavatelů.
- Jakou roli hrají při shánění brigády pro dítě rodiče.
- Jak se brigádník i zaměstnavatel vzájemně drží v šachu.