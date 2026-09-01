Česko čeká největší změna v posuzování švarcsystému a klasického zaměstnaneckého poměru za posledních 14 let. Vláda schválila novou definici toho, co vlastně zaměstnávání je. Zvolila přitom striktní výklad, který by v praxi mohl zásadně ovlivnit celý pracovní trh. Pro firmy má být snazší obhájit pravidelnou spolupráci s lidmi nasmlouvanými takzvaně na IČO, tedy s živnostníky.
Odbory a část vládních právníků kritizují, že to povede k většímu rozšíření švarcsystému a stát na tom bude tratit desítky miliard korun ročně.
Novinka by měla začít platit už od ledna. Úprava je součástí nového zákona o platformové práci, kde pro platformy pracují převážně živnostníci. Zákon má zlepšit ochranu pracovníků digitálních platforem, jako například Wolt nebo Uber, a upřesnit jejich pracovněprávní postavení v situaci, kdy roli „zaměstnavatele“ nahrazuje algoritmus.
Co se dočtete dál
- Co se kolem švarcystému má změnit.
- Jaký dopad to bude mít na pracovní trh.
- Před čím odborníci varují.