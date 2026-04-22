Zdeněk K. Neubauer začínal jako řidič klasické taxislužby, ale před deseti lety přešel k taxikářským digitálním platformám. Rozvážel i jídla pro Bolt Food a aktuálně vozí potraviny pro e-shop Rohlík. K této práci ho původně přitáhla možnost si práci časově rozvrhnout, ale teď, když už se rozvozem živí naplno, vnímá realitu jinak. Flexibilita je podle něj jen zdánlivá, práci mu fakticky organizuje algoritmus, a to podle neprůhledných pravidel. Neubauer upozorňuje na převahu digitálních platforem nad pracovníky, kteří pro ně pracují na takzvaný švarcsystém.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sice navrhlo speciální pravidla pro tuto oblast, ale se samotnými kurýry je nekonzultovali. A to byl podle Neubauera moment, kdy se rozhodl ozvat. V březnu spolu se třemi kolegy založil Asociaci platformových pracovníků a ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) teď vznikající legislativu připomínkuje. „Platformová práce není žádný přechodný jev, počet lidí roste zhruba o 20 procent ročně a tento byznysmodel se přelévá do dalších oborů,“ říká k tomu šéf asociace.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá práce pro digitální platformy z pohledu kurýra.
- Proč by mělo mít nové odvětví, postavené na algoritmech, vlastní regulaci.
- Jak platformy zneužívají své postavení.
