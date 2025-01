Počet nových živnostníků se v uplynulém roce přiblížil ke stotisícové hranici a téměř dorovnal rekordní čísla z 90. let. Podle dat agentury Dun & Bradstreet se do podnikání pustilo 91 494 lidí. V porovnání s rokem 2023 je to navýšení o 13...

16. 1. 2025 ▪ 3 min. čtení