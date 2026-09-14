Některé návraty si člověk opravdu nepřeje. Začátek září připomíná jara roku 2022 a 2026, kdy nejdřív útok Ruska na Ukrajinu a o čtyři roky později válka Spojených států s Iránem prudce zvedla ceny ropy, plynu a následně i cen energií a paliv.
Cena ropy poté, co nové útoky Húsíů na Saúdskou Arábii a íránské útoky na lodě v Perském zálivu ještě více prohloubily obavy o dodávky vyvolané uzavřením klíčového saúdského ropovodu, dávno překročila hranici sto dolarů za barel. Nyní panují obavy, že souboj o dodávky plynu mezi Evropou a Asií potáhne prudce ceny vzhůru i této komodity. Nastupující zima a chladné počasí, případně „bezvětří“, které omezuje dodávky elektřiny z větrných elektráren, by současně dál zvýšilo poptávku po plynu.
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