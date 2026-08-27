Kdyby 1000 větrníků... Dnes jich máme něco přes dvě stě. Odborné scénáře pracují s násobně větším počtem a zároveň se právě výrazně zúžila území určená pro jejich rychlejší povolování. Tisíc větrníků může znít jako obrovské číslo, které by mohlo radikálně proměnit českou krajinu – právě proto ale stojí za to dát ho do kontextu.
Dnes máme v České republice něco přes 220 větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem necelých 378 MW. Větrné elektrárny dnes u nás vyrábějí přibližně 1–2 % celkové spotřeby elektřiny. Pro srovnání – v Německu je to přes 25 % a v Dánsku přes 50 %. Studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR navíc ukazuje, že i v Česku je potenciál několikanásobně vyšší. Konzervativní scénář pro rok 2040 pracuje se 798 elektrárnami a roční výrobou přes 6,2 TWh. Optimističtější scénář počítá s téměř 1400 elektrárnami a výrobou necelých 19 TWh ročně.
Co se dočtete dál
- S jakým počtem turbín počítají nejnovější scénáře?
- Jaký objem elektřiny by mohlo vyrobit 1000 moderních větrníků?
- Které akcelerační oblasti zůstaly v novém územním plánu?