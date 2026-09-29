Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svou funkci, čímž otevírá cestu k předčasným prezidentským volbám. Uvedla to agentura Reuters.
Šestapadesátiletý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem.
V neděli Vučiče podpořily před prezidentským palácem v Bělehradě stovky jeho příznivců. „Tohle je poslední večer, který strávím v této budově,“ řekl zástupu svých podporovatelů jen chvíli před svou rezignací. „Věrně jsem sloužil vám i své vlasti, Srbsku. Jsem hrdý na to, co jsme společně dokázali,“ dodal.
Vučić rozpustil 9. září parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Jeho Srbská pokroková strana (SNS) ho už dříve nominovala na premiéra.
Ve volbách zřejmě budou kandidovat i studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují. Studentská kandidátka by mohla být jeho nejvážnějším soupeřem vzhledem k rozdrobenosti parlamentní opozice.
Předčasné parlamentní volby se budou konat po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku neštěstí přičítají korupci. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vyhlášení předčasných voleb.
Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022, podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek. Prezidentský mandát by Vučičovi skončil v první polovině příštího roku a na další už by kandidovat nemohl. Domácí i zahraniční kritici jej viní z autoritářských sklonů.
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