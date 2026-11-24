Ačkoliv počet nadačních subjektů v Česku roste, klíčovou výzvou zůstává směřování pomoci mimo velká centra do regionů, kde je tato podpora zásadní. Cílený rozvoj lokálních veřejně prospěšných projektů je totiž naprosto nezbytný pro zachování kvality života a stabilitu tamních komunit.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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