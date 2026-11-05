Série krajských finále 21. ročníku prestižních podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku vyvrcholila krajským finále hlavního města Prahy. Mezi 10 a 10 finalisty obou soutěží se sešla skutečně obří konkurence, která odpovídá tomu, že Praha je ekonomické i společenské jádro naší země. Na slavnostním galavečeru ve Slovanském domě získala titul Živnostník roku 2026 Hana Škorpilová, kloboučnice a modistka. „Porota vítězku ocenila jako živnostnici, která pomáhá oživit mizející řemeslo. Je to elegantní, důstojné povolání, které vyžaduje energii, fortel a talent. Vítězka navíc pomáhá toto řemeslo šířit díky spolupráci s mladými,“ konstatoval Vladimír Vomáčka z MONETA Bank, titulárního partnera soutěže.
Hlavní město Praha
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo Born Digital s.r.o.
2. místo BENEVA, a.s.
3. místo FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Hana Škorpilová
2. místo Václav Štekr
3. místo Patrik Pinkas
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Václav Štekr
Mezi firmami pak dominovala a titul Firma roku 2026 na základě rozhodnutí odborné poroty obdržela společnost Born Digital. Tato prudce rostoucí technologická firma, která získala i ocenění za ekonomicky nejúspěšnější firmu hl. m. Prahy, vyvíjí a dodává digitální pracovníky do 30 zemí celého světa. „Jde o rychle rostoucí společnost s velkým potenciálem, dnes již je to v podstatě světová firma. Využívají nejnovějších technologií k řešení celospolečenského problému, tedy nedostatku pracovních sil. Celý tento obor je vlastně synonymem inovací,“ zdůraznil Dušan Klimek z Volkswagenu, který je titulárním partnerem soutěže.
V soutěži Živnostník roku výrazně uspěl i Václav Štekr. Tento zlatník a šperkař obdržel celkově druhé místo a stal se i držitelem ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za hl. m. Prahu.
Obě soutěže podporují podnikání a malé a střední podnikatele, kteří živí Česko.
Robotičtí zedníci a venkovní sauny dominovali v soutěžích Firma roku a Živnostník roku Středočeského kraje
Profily vítězů
Každý rok rosteme o polovinu a teď se vrhneme na zahraniční expanzi
Tomáš Malovec
CEO a spolumajitel
Zenon Sliwka
obchodní ředitel a spolumajitel, Born Digital s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 hl. m. Prahy
Původně startup, dnes po sedmi letech fungování česká softwarová a technologická firma o 70 zaměstnancích, která má 150 zákazníků ve 30 zemích, od luxusních cukráren přes bezpečnostní složky v Dubaji až po největšího výrobce bankomatů na světě. Na míru vytváří plnohodnotné digitální persony, které umí komunikovat, analyzovat, rozhodovat a vykonávat reálné procesy. Každý rok jejich obrat roste o 50 %, vloni činil 70 mil. Kč.
„Máte třeba dopravní nehodu a budete čekat týdny, než se vám ozve nějaký likvidátor, aby to s vámi dokončil. Nebo vám to zpracuje umělá inteligence a na druhý den máte peníze na účtu,“ říká Tomáš Malovec, CEO a spolumajitel firmy. Podle obchodního ředitele a spolumajitele Zenona Sliwky je nyní populární například školení zaměstnanců pomocí umělé inteligence a avatarů. „Pokud máte pobočkovou síť po celé zemi, například v energetice nebo bankovnictví, potřebujete pravidelně školit zaměstnance na nové produkty. Je to časově náročné a drahé,“ vysvětluje.
V portfoliu mají několik desítek digitálních pracovníků, od bankovních a pojišťovacích poradců přes digitální právníky, telekomunikační operátory až po silové složky. Na rozdíl od tradičních chatbotů, kteří jsou obvykle omezeni na předem definované odpovědi a pevně dané scénáře, nabízejí digitální lidé přirozenější interakce, podporují hlasovou komunikaci, rozumí kontextu a jsou schopni automatizovat konkrétní procesy. Nyní plánují z Prahy ještě více expandovat na další zahraniční trhy, včetně Blízkého východu.
Mému podnikání hodně pomohla princezna Kate, hlavně mezi mladými
Hana Škorpilová
MONETA Živnostník roku 2026 hl. m. Prahy
Tato kloboučnice a modistka se výrazně zasloužila o to, že tradiční řemesla ještě v Česku nevymřela, spíše naopak. „Klobouky dělám, protože jsou krásné, lidem moc sluší a je to nádherné řemeslo. Zrovna teď jsem měla zajímavou zakázku, kdy jsem pro jednoho klienta vyráběla metr dvacet velké mexické sombrero,“ vypráví nadšeně Hana Škorpilová. Ve svém ateliéru již od roku 2006 tvoří na zakázku pánské i dámské klobouky, vyrábí produkty i pro film a divadlo.
Původně se vyučila dámskou krejčovou, udělala si obchodní akademii a začala podnikat. Měla krejčovský salón a obchod se spodním prádlem. Dětská vášeň pro klobouky ji ale neopustila, takže se posléze vrhla vyloženě na ně a založila vlastní ateliér.
Jejími zákazníky jsou muži i ženy, kteří touží po něčem originálním. „Velkou službu nám dělá britská královská rodina, zejména princezna Kate, která nosí takové drobné koktejlové kloboučky. To hodně inspiruje zejména mladé ženy,“ říká Hana Škorpilová.
Je jedinou autorizovanou zkoušející osobou v Národní soustavě kvalifikací pro obory kloboučník/kloboučnice a modista/modistka a pro oba obory má také akreditaci rekvalifikačních vzdělávacích kurzů. Hodně se věnuje i propagaci a edukaci svého řemesla. Shromáždila původní originální vybavení, pořádá odborné vzdělávací kurzy, přijímá studenty textilních a výtvarných škol na stáže a působí jako mentor začínajících řemeslníků. Její studentky již ve výrobě klobouků rozjely i vlastní úspěšné podnikání. www.skorpilova.cz
PODNIKATELSKÝ SERVIS
Obchodníci by se měli připravit na nákupy s AI agenty
Najít správný produkt, porovnat nabídky a vybrat tu nejvýhodnější bude pro zákazníky brzy výrazně jednodušší. AI lidé využívají především jako nákupního poradce, dalším krokem ale budou AI agenti. Ti mohou na základě pokynů uživatele nejen doporučovat, ale také vyhledat produkt, porovnat možnosti a následně pomoci uskutečnit nákup.
Pro obchodníky to znamená důležitou změnu. Do jejich e-shopu už nebude přicházet jen zákazník, ale také jeho digitální pomocník.
Z pohledu zákazníka přitom zůstává zásadní, aby s novým způsobem nakupování neztratil kontrolu. Ukazují to i aktuální data Visa: zatímco AI při rozhodování o online nákupu využívá 64 % Čechů, celý nákup včetně platby by jí svěřilo pouze 15 %. Bez ohledu na to, zda mu s výběrem pomáhá AI, by měl být platební proces bezpečný, jednoduchý a transparentní. Očekávání lidí se totiž s příchodem nové technologie nemění. Chtějí mít stále kontrolu nad tím, za co a komu platí.
AI tak může výrazně zkrátit cestu mezi tím, co zákazník hledá, a tím, co nakonec koupí. Pro obchodníky bude důležité být na této cestě vidět a být připraven i na nové digitální prostředníky. Protože zákazník budoucnosti možná nebude nakupovat sám.
Petr Polák
country manager Visa pro Českou republiku
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