Tento kraj je od centra naší země poměrně izolovaný, ale stále se v něm rodí nové a nové podnikatelské příběhy, které navazují na fenomenální Baťův úspěch. Právě odsud vzešel loňský celorepublikový vítěz a právě ve Zlíně spolu soupeřili finalisté letošního ročníku podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku Zlínského kraje. Mezi finalisty nechyběli pokračovatelé zdejší monumentální obuvnické tradice, silně zastoupeno bylo hned několik průmyslových oborů a představila se i domácí výroba potravin a různé řemeslné obory. Titul Živnostník roku nakonec získala Dobromila Darnadyová, která pečuje o ženy po operaci prsu. „Její podnikání má obrovský společenský přesah, mnoha ženám dlouhodobě pomáhá v extrémní životní zkoušce,“ řekla k verdiktu poroty Martina Žáková z MONETA Bank.
Zlínský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo BRM AERO s.r.o.
2. místo Edhouse s.r.o.
3. místo TVD-Technická výroba, a.s.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Dobromila Darnadyová
2. místo Klára Marková
3. místo Adriana Štosová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Rostislav Košárek
Firmou roku pak byla vybrána společnost BRM AERO s.r.o., jež v Kunovicích vyvíjí a vyrábí letadla pod značkou Bristell. „Vyrábí velmi zajímavý a zároveň složitý produkt s vysokou přidanou hodnotou a obrovskou kapitálovou náročností. Letadla produkují od nejmenších částí po celek, dokážou je vyvážet opravdu do celého světa a mají plně vyprodané kapacity na celý rok a půl dopředu,“ shrnul výsledek Dušan Klimek z Volkswagenu.
Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za Zlínský kraj získal Rostislav Košárek, jenž trénuje děti a mládež.
Obě podnikatelské soutěže už 21 let výrazně podporují malé a střední podnikatele po celém Česku. Vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, obě soutěže tradičně pořádá společnost Communa a letos získaly i záštitu prezidenta ČR Petra Pavla.
Profily vítězů
Ženy by se měly věnovat i samy sobě, pak bude fungovat i to ostatní
Dobromila Darnadyová
MONETA Živnostník roku 2026 Zlínského kraje
Specializované péči o ženy po operaci prsu se věnuje již 18 let. Zaměřuje se především na individuální poradenství a odbornou pomoc při výběru pooperačních podprsenek, protetického prádla, paruk a dalších pomůcek, které ženám pomáhají vracet se do běžného života. „Žena operací prsu ztrácí nejenom sebevědomí, ale také část sebe a já se snažím jí v té její situaci pomoci, aby se cítila zase dobře. Potom daleko lépe snáší i nemoc jako takovou,“ vysvětluje Dobromila Darnadyová. Provozuje i vlastní e-shop a kromě jedné kolegyně si vše dělá sama – vede vlastní poradenské a prodejní centrum, jezdí za klientkami po celé zemi, spolupracuje s lékaři a pravidelně navštěvuje onkologická centra.
„Je potřeba, aby se ženy věnovaly i samy sobě, aby se o sebe staraly, pak bude fungovat i všechno ostatní. My musíme zvládnout úplně všechno. Velmi často na sebe nabíráme i povinnosti, které by nám úplně nepříslušely,“ popisuje své životní zkušenosti.
Byla obchodní ředitelkou, když si před lety při návštěvě veletrhu s prezentacemi neziskových organizací pomáhajících hendikepovaným dětem uvědomila, že by se také chtěla věnovat něčemu, co dává opravdový smysl. Následně se k tomu přidalo onkologické onemocnění v rodině a Dobromila Darnadyová si na vlastní kůži ověřila, že pomůcky pro ženy v této situaci na trhu chybí a že chybí i empatie, možnost ty věci prodiskutovat, předem vyzkoušet, zvážit. Ročně jen v Česku onemocní rakovinou prsu více než 7 000 žen a ona osobně každý rok pomáhá téměř 2 000 ženám z ČR i SR.
Jsme šestým největším producentem letadel v Evropě
Martin Berka
Business Development Director, BRM AERO s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Zlínského kraje
Jejich letadla létají na všech kontinentech. Vyvíjí a na zakázku vyrábí dvoumístná letadla Bristell. Ve své kategorii patří mezi pouhých pět výrobců na světě, kteří toho díky dvojí certifikaci EASA i FAA (Evropa i USA) dosáhli. „Dodáváme do 40 zemí celého světa – od Evropy přes Spojené státy, Austrálii až po Jižní Koreu. Vyrábíme 120 letadel ročně, kapacitu máme vyprodanou na 18 měsíců dopředu a snažíme se výrobu posouvat dál. Aktuálně stavíme novou halu, která nám dále rozšíří výrobní kapacitu,“ popisuje Martin Berka, Business Development Director. Podle počtu vyrobených kusů jsou už teď 6. největším výrobcem letadel v Evropě.
„Ocenění Firma roku 2026 si velmi vážíme. Místo mě by tady vlastně měli stát všichni naši zaměstnanci, kteří si tu cenu zaslouží,“ řekl při slavnostním vyhlášení výsledků Martin Berka. Mezi jejich typické zákazníky patří letecké školy nebo soukromí piloti, létající pro radost. Dokázali mimo jiné zvítězit i ve výběrovém řízení na výcvikovou platformu pro jihokorejské vojenské letectvo.
Celý proces produkce letadel mají pod jednou střechou: vlastní vývoj a konstrukci, výrobu draku a křídel, svařování, obrábění, montáž, lakování, instalaci avioniky a pohonné jednotky až po finální zálety. Nabízí nejširší portfolio pohonů na trhu, od atmosférických a přeplňovaných motorů až po elektrický pohon.
Firmu založil v roce 2009 zkušený letecký inženýr Milan Bříštěla spolu se svým synem Martinem, kteří firmu řídí dodnes. Z původních dvou se počet zaměstnanců postupně rozrostl na 140.
PODNIKATELSKÝ SERVIS
Burza je i pro malé a střední firmy
Když chce firma růst, potřebuje kapitál. V Česku podnikatelé tradičně sahají především po úvěru. Dluh ale není jedinou možností. Je tu i kapitálový trh. Proto jsme partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku. Mezi českými podnikateli totiž přežívá mylná představa, že burza je určena jen pro největší společnosti.
Trh Start vznikl právě pro malé a střední české firmy, které chtějí získat kapitál pro další růst, aniž by přitom zvyšovaly své zadlužení. Oproti hlavnímu trhu nabízí výrazně jednodušší podmínky a je nastaven tak, aby požadavky odpovídaly možnostem menších společností. Firma se tak může dál soustředit především na svůj byznys.
Vstup na burzu navíc není jen o penězích. Přináší firmě větší viditelnost, důvěryhodnost a otevírá jí dveře k nové skupině investorů. Může být také důležitým krokem při dalším profesionalizování společnosti nebo při řešení jejího budoucího vlastnického uspořádání.
České domácnosti mají k dispozici obrovský objem úspor a roste i jejich zájem o investování. Je proto škoda, když české firmy hledající kapitál a čeští investoři hledající investiční příležitosti stojí každý na jiné straně.
Kapitál pro růst firem v Česku máme. Teď jde o to, aby se ho české firmy nebály využít.
Jiří Kovařík
ředitel komunikace a sales, Burza cenných papírů Praha
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