Dřevo a vůbec celá příroda, to jsou momenty, které spojují úspěšné firmy Kraje Vysočina. Ukázalo se to při finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku 2026 Kraje Vysočina, které hostil Humpolec. Titul Živnostníka roku 2026 od odborné poroty získal Lukáš Kochrda z Telče, jenž vyrábí vlastní originální dřevěnou stavebnici Li&Neli. „Porota ocenila jeho osobní příběh, to, že vymýšlí a vyrábí vlastní originální produkty. Působí v odvětví, kde dominuje průmyslová hromadná výroba z dovozu a tohle je ryze český vývoj i produkce. Jeho stavebnice přináší dětem radost, podporuje jejich kreativitu a navíc je vyrobena z obnovitelných materiálů,“ řekla Ludmila Žáková z MONETA Bank.
Kraj Vysočina
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo JIHLAVAN, a.s.
2. místo CORMEN s.r.o.
3. místo DOORNITE s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Lukáš Kochrda
2. místo Dagmar Řezníková
3. místo Hana Neckářová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Josef Švec
Firmou roku 2026 se pak stala společnost JIHLAVAN, a.s., znovuvzkříšená jihlavská firma zaměřující se na letecký průmysl. „Letos již poněkolikáté uspěla firma, která působí v leteckém průmyslu. Je to doklad toho, že český letecký byznys je nesmírně silný a pestrý. A tato firma je jeho velmi důstojným reprezentantem, jak svými high tech výrobky, tak zákazníky, kterými jsou největší světové značky. Je to společnost s velkou tradicí, která své výrobky vyvíjí a produkuje přímo na Vysočině,“ připomněl Dušan Klimek z Volkswagenu.
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Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař získal Josef Švec z Havlíčkova Brodu, jenž provozuje několik gastronomických podniků, kde dává příležitost lidem se zdravotním postižením. Nejúspěšnější firma a nejlepší živnostník postoupili do celorepublikového finále. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.
Profily vítězů
Inspirovaly mě obě mé dcery, vyrábíme z udržitelných materiálů
Lukáš Kochrda
MONETA Živnostník roku 2026 Kraje Vysočina
V Telči navazuje na slavnou tradici českých hraček. Svou šroubovací dřevěnou stavebnici určenou dětem od 3 let, kterou originálně vyvinul a sám vyrábí, nazval podle jmen svých dvou dcer. „Vítězství v soutěži Živnostník roku vnímám jako svůj obrovský úspěch a zadostiučinění za celé ty roky práce, které jsem tomu věnoval,“ okomentoval svůj triumf Lukáš Kochrda. Původně byl IT technik a webdesignér, ale jako kreativnímu člověku mu chybělo něco hmatatelného. Po narození jeho druhé dcery uvedl na trh plnohodnotnou modulární stavebnici. „Li&Neli je kreativní svět plný možností, který dětem otevírá dveře k fantazii, soustředění a radosti z tvoření. A pro nás je to zároveň důkaz, že i malá rodina z Vysočiny může vytvořit něco velkého,“ říká nadšeně.
V současnosti má jeho stavebnice 15 modulů pro kluky i pro holky, které lze různě kombinovat. Ročně vyrobí zhruba 500 stavebnicových sad. Klade důraz na to, že jeho stavebnice je opravdu robustní. Živnost provozuje již přes 5 let, z původního koníčka se vyvinulo zaměstnání, které ho poslední rok a půl živí. „Stavebnice není omezená věkem, mohou si s ní hrát i dospělí,“ usmívá se Lukáš Kochrda nad svým produktem, který podporuje kreativitu, technické myšlení, jemnou motoriku a společnou hru dětí i rodičů.
Začínal v garáži, nyní už má farmu dvanácti 3D laserových tiskáren. Plastové části, jako jsou krytky šroubů a spojovací díly, vyrábí z PLA plastu, který se dělá z kukuřičného škrobu, čili je šetrnější k přírodě než klasický plast z ropy.
Dodáváme pro Airbus i Boeing, výhra nás motivuje v naší cestě nahoru
Jiří Eigl
generální ředitel, JIHLAVAN, a.s., Volkswagen Firma roku 2026 Kraje Vysočina
Tento český výrobce komponent do letadel se může pochlubit dlouhou, 74letou tradicí, v posledním období ale zažil nelehké časy. Díky novému vlastníkovi a nové strategii se mu povedlo zatáčku vybrat a dnes tak objemem a kvalitou svého byznysu opět míří prudce nahoru. Zabývají se výzkumem, vývojem a výrobou zejména hydraulických celků, kol, brzd a elektropohonů.
„Před dvěma lety jsme spustili velkou restrukturalizaci naší společnosti. Fyzicky jsme zmenšili výrobní prostory, abychom byli efektivnější a měli dokonalejší materiálové toky. Zavedli jsme i moderní výkonné stroje. Teď pracujeme na další fázi, revizi systémů a procesů,“ popisuje transformaci jihlavské firmy generální ředitel Jiří Eigl. Nyní se soustředí i na zdokonalování péče o zaměstnance, kterých je aktuálně přes 200, a na motivující interní komunikaci.
JIHLAVAN je klíčovým dodavatelem pro tuzemské výrobce letadel Aero Vodochody nebo Aircraft Industries, pro něž dodává veškerá hydraulická zařízení. Společnost zásobuje také dva největší světové výrobce letadel – Airbus a Boeing. Spolupracuje i s výrobci čtyřmístných letadel Cirrus, výrobci vrtulníků a dalšími.
Zatímco ještě v roce 2024 se jejich roční tržby pohybovaly lehce nad 300 miliony korun a EBITDA činila zhruba 15 milionů, tak letos míří na tržby blížící se 400 milionů s EBITDOU kolem 40 milionů a plány na příští rok jsou ještě výrazně vyšší. JIHLAVAN patří mezi několik málo firem v Evropě, které jsou v oblasti hydrauliky klíčovými dodavateli největších světových leteckých značek.
Inovace nás všechny posouvají dopředu
Rozhovor s Patrikem Špátzalem, novým generálním ředitelem ÚJV Řež, a. s.
ÚJV Řež je dlouhodobým partnerem soutěže Firma roku a garantem kategorie Inovátor roku. Co pro vás inovace znamenají?
Inovace jsou to, co nás jako civilizaci a společnost posouvá kupředu. Vše, co každodenně používáme, bylo v nějakém momentu historie inovací. Proto je potřeba podporovat lidi a firmy, které s inovacemi přicházejí.
Jaderná energetika a technologie jsou oblastmi, které jsou s inovacemi úzce propojené. I když základní princip je známý, stále před námi čeká řada zákoutí, která musíme objevit. Příkladem je i oblast radiofarmak, která mohou sehrát klíčovou roli v diagnostice a léčbě celé řady nemocí, včetně nejzávažnějších.
Jaká kritéria budou při hodnocení kandidátů na ocenění Inovátor roku nejdůležitější?
Budeme hledat opravdovou inovaci a takové podnikatele chceme ocenit. Podle mě je více motivační ocenit někoho, kdo přišel s opravdovou inovací, která se může otisknout do historie ve své oblasti, než dát cenu třeba excelentní aplikaci automatizace v sektoru, který je z obecného společenského pohledu „vážnější“.
V čem české firmy při zavádění inovací vynikají a kde jsou naopak pro ně největší překážky?
Český průmysl dokáže skvěle absorbovat best practice postupy. Zároveň mají české firmy a podnikatelé ve své DNA schopnost objevovat a realizovat postupy, které se v celosvětovém měřítku zapisují do historie. České a evropské podnikatelské prostředí je pod vlivem ekologických a technologických regulací, které ho spolu s neférovou ekonomickou podporou konkurence v některých třetích zemích silně dusí.
Jakou roli dnes v inovačním procesu hraje spolupráce firem s výzkumnými a technologickými institucemi?
Zásadní. Samotná historie ÚJV Řež je příkladem. Kdysi „ústav jaderného výzkumu“ se přerodil v posledních třeba 20 letech do ÚJV Řež, což je firma, která se silně zapojuje i do vývoje malých modulárních reaktorů a do oblasti radiofarmak. Výzkum hraje důležitou roli v budování excelence v oblastech, kterým se věnujeme. A úspěchy v oblasti výzkumu nám dávají konkurenční výhodu v každodenním byznysu.
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