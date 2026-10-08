Skvělá atmosféra a výborné výkony všech soutěžících zdobily finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku Ústeckého kraje, která hostil Most. Obnovitelná energetika, turismus a rozvíjející se služby, to je nová podoba tohoto kdysi tak zašpiněného kraje.
Odborná porota rozhodla o tom, že krajskou Firmou roku za rok 2026 se stala společnost HENNLICH s.r.o., jež v Litoměřicích provozuje úspěšnou výrobu a distribuci produktů pro průmysl. „Soutěžící v Ústeckém kraji byli velmi kvalitní, finalisté prakticky bez výjimky předvedli profesionální vystupování při představování vlastního podnikání. Vítězná firma je inovativní českou společností, která se dále rozvíjí, její význam již přesahuje nejen tento region, ale i celé Česko,“ vysvětlil verdikt poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
Ústecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo HENNLICH s.r.o.
2. místo Schindlerova pletárna s.r.o.
3. místo 2JCP a.s.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Alena Saladiaková
2. místo Martina Kolářová
3. místo Martina Štefanková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Radek Řehák
Titul Živnostníka roku obdržela Alena Saladiaková z Mostu, která se věnuje zooterapii pro seniory či nemocné prostřednictvím lam alpaka. „Výsledky byly dost vyrovnané, nakonec se porota přiklonila k tomu, že zvítězí velmi neobvyklý byznys, který je úzce spojen s prací se zvířaty a s pomocí seniorům, nemocným, dětem a dalším potřebným. Vítězka svým podnikáním doslova žije, a i to jsme ocenili,“ řekl Martin Kočiš z MONETA Bank. Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za Ústecký kraj získal Radek Řehák, který s manželkou u Litvínova provozuje rodinné včelařství s edukativními programy. Obě soutěže, které vyhlašují Hospodářské noviny a organizuje společnost Communa, už 21 let podporují malé i střední podnikatele po celém Česku, představují jejich příběhy, zviditelňují jejich značky a umožňují jim získávat jedinečnou zkušenost a nové kontakty.
Profily vítězů
V Česku jsme průkopníky
Alena Saladiaková
MONETA Živnostník roku 2026 Ústeckého kraje
Podnikat v oblasti zážitků se zvířaty začala před pěti lety. Chová čtyři lamy alpaka a k nim nedávno přidala i lemury. Propojuje přitom edukaci, zážitky a terapii. Blízkého kontaktu se zvířaty využívá při tzv. alpakaterapii, kterou zaměřuje na seniory, nemocné nebo osoby se speciálními potřebami. „Na začátku byl spontánní nápad pořídit si dva netradiční mazlíky na zahradu na okraji Mostu a volba padla na alpaky, protože jsou prostě krásné a roztomilé. Netrvalo dlouho a náš veterinář nám doporučil chodit s nimi na procházku, naučit je chůzi na ohlávce jako s psem na vodítku,“ vzpomíná na kořeny svého podnikání Alena Saladiaková.
Procházky vzbudily takový zájem, že je začala nabízet jako službu. Shodou okolností v lokalitě sídlil i kojenecký ústav s dětmi s poruchou autistického spektra a lamy na tyto děti působily velice pozitivně. Ona na nic nečekala a doplnila si vzdělání v oblasti zooterapie. „Od té doby navštěvujeme různá zařízení sociální péče, ať už jsou to domovy pro seniory nebo třeba nemocnice, hospice, speciální školy, školky, ale pracujeme i s nevidomými a slabozrakými klienty nebo s dětmi po mozkové obrně,“ vypočítává. Začali navštěvovat i pacienty upoutané na lůžko a se zvířaty pravidelně docházet k lůžkům imobilních klientům v zařízeních sociální péče či nemocnic nebo hospice. Lamy jako klidná, empatická a silně přizpůsobivá zvířata jsou pro tuto terapii ideální. Pořádají také exkurze pro školy i školky. „Jsme v mnoha ohledech průkopníky našeho podnikání,“ vysvětluje Alena Saladiaková. Více na www.alpakarna.cz
PODNIKATELSKÝ SERVIS
Podnikatelé začínají vydělávat i na výdajích
Ještě před několika lety se podnikatelé ptali především na dostupnost financování, výši úrokové sazby nebo kvalitu internetového bankovnictví. Dnes nám při rozhovorech stále častěji kladou jinou otázku, a to, co jim jako banka kromě financování reálně ušetříme. Firmy totiž začaly bankovní služby posuzovat stejně přísně jako každou jinou položku svého provozu.
Rostoucí náklady na energie, mzdy, technologie i služby vedou podnikatele k tomu, že mnohem důsledněji sledují své výdaje. Nejde přitom jen o velké investice. Na významu získávají i běžné platby za reklamu, online nástroje, pohonné hmoty, cestování nebo nákup materiálu. Právě v množství pravidelných plateb může být prostor pro úsporu, který na první pohled není tolik vidět.
Právě zde se ukazuje rostoucí význam různých benefitních programů, včetně cashbacku u firemních platebních a kreditních karet. Pokud podnik kartou hradí náklady, které by vynaložil tak jako tak, dává smysl získat část peněz zpět. Cashback samozřejmě hospodaření firmy nezmění, ale i relativně malé procento vrácené z jednotlivých transakcí může v součtu za rok představovat zajímavou částku.
Cashback je zároveň příkladem širší změny v tom, co podnikatelé od bank očekávají. Vedle účtu nebo úvěru stále častěji hledají služby, které jim pomohou lépe řídit finance, zjednodušit administrativu nebo přinesou konkrétní úsporu při každodenním provozu. Nejde tedy jen o cenu bankovních služeb, ale také o hodnotu, kterou firmám přinášejí při běžném používání.
Petr Toman
Senior Manager Commercial Products & Commercial Banking, MONETA Money Bank
Vyvinuli a instalovali jsme největší energetický řetěz na světě
Pavel Šumera ml.
obchodní ředitel HENNLICH s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Ústeckého kraje
Firmu v roce 1991 v panelákovém bytě v Litoměřicích obnovil vnuk zakladatele společnosti, jejíž historie sahá do roku 1922. Dnes mají přes 260 pracovníků a tržby překračují miliardu korun. Dokážou sehnat prakticky jakékoliv komponenty do průmyslu, od těsnění, hydraulických systémů, čerpací a filtrační techniku až po měřicí a regulační techniku. Dodali speciální nakládací hubici pro přístav v Kataru, vyvinuli a instalovali největší energetický řetěz na světě pro elektrárnu Tušimice nebo vyrobili manipulátor pro letecké motory pro Boeing. Jejich výrobky míří do celého světa – od Izraele, přes Maroko až do Peru. „Jsme takovým malým Amazonem pro český průmysl. Máme velké portfolio produktů, které dokážeme velice rychle dodat,“ popisuje obchodní ředitel a syn obnovitele firmy Pavel Šumera ml.
Zhruba třetinu sortimentu sami vyrábějí – vyvinuli i speciální mlžná děla, která likvidovala nedávný rozsáhlý požár Baťovy budovy. Ve firmě pracuje na různých pozicích celá široká rodina. Funguje tam dětská skupina a důraz kladou také na flexibilní pracovní podmínky včetně práce na dálku. „Můj táta má velký cit pro rodinu a je velkým lokálním patriotem, takže se vždycky snažíme dělat nad rámec toho, co nám ukládá zákon.“ Důraz kladou na systém interních startupů. „Když kdokoliv přijde s něčím, co sedí do naší vize, tak mu nejen dáme prostor, ale ho i podpoříme – poskytneme školení, najdeme mu kolegy, poskytneme rozpočet,“ popisuje Pavel Šumera ml. Takto třeba vznikl projekt manipulátoru pro letadlové motory nebo kolaborativních robotů.
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