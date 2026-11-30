V severočeském Mostě vznikla petice požadující, aby v sociálními problémy nejvíce zatížených regionech neměli nově příchozí nárok na jakékoliv sociální dávky. Město i celý jeho okres patří v Česku mezi ty, kde žije nejvíce chudých a zadlužených lidí. A autoři nápadu chtějí zejména zabránit jejich další koncentraci na jednom místě.
S návrhem se aktivisté z opozičního hnutí Vize pro Most, které ve městě v posledních komunálních volbách skončilo na druhém místě, budou obracet i na vedení dalších měst. Inspirací jim je přístup Nizozemska. V něm už stát možnost regulovat stěhování osob bez dostatečného příjmu do problémových lokalit zavedl.
Co se dočtete dál
- Co přesně hnutí z Mostu navrhuje.
- Jak se inspirují v Nizozemsku.
- Co na to čeští politici a experti.
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