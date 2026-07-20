Lidé v příhraničním městečku Dolní Poustevna ve Šluknovském výběžku se už od devadesátých let dívají na moderní německou nemocnici postavenou jen těsně za státní hranicí ve městě Sebnitz. Za ošetřením však do zařízení nemohou, protože české pojišťovny v něm péči neproplácejí. Nepomohlo ani memorandum z roku 2019, podepsané ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO), saským ministrem zdravotnictví a zástupci českých zdravotních pojišťoven. Dokument tehdy měl využívání německé nemocnice Čechům umožnit. Přišel však covid a vazby se zpřetrhaly.
Nyní se pro obyvatele Šluknovska, kteří to mají do jakéhokoli zdravotnického zařízení kus cesty, objevila nová šance. Na základě debat starosty města Roberta Holce (STAN) s ministerstvem zdravotnictví a se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) se jednání o tom, že by Češi mohli mít léčebnou péči v nemocnici proplácenou, obnovila.
Co se dočtete dál
- Lidé v příhraničním městečku Dolní Poustevna ve Šluknovském výběžku se přes hranici dívají na moderní německou nemocnici. Za ošetřením do ní však nemohou. České pojišťovny v ní péči dosud neproplácejí. Nyní se jednání o tom, že by Češi mohli mít léčebnou péči v nemocnici proplácenou, obnovila.
- Kdo jednání inicioval?
- A jaká je šance na dohodu?
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