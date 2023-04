Za zubařem, gynekologem a dalšími odbornými lékaři cestují z městečka Dolní Poustevna v odlehlém Šluknovském výběžku na severu Čech i dlouhé hodiny. A když se přihodí nějaké nečekané zranění nebo kolaps, veze sanitka zraněné přes kopce do 25 kilometrů vzdáleného Rumburka. Vážnější případy pak skoro hodinu do Děčína či ještě déle do Ústí nad Labem.

Nebo je tu možnost, kterou zvolil majitel místní restaurace Daniel Andres. „Minulý rok mi zkolabovala brigádnice. Nevypadala dobře, byla bílá, omdlévala. Bál jsem se a nechtěl jsem ji vézt půl hodiny do Rumburka. Naložil jsem proto dívku do auta a odvezl dva kilometry do nemocnice v německém Sebnitzu,“ vzpomíná.