Martin Ruso z Litvínova už opouštěl brány vězení několikrát. Za mřížemi strávil řadu let. Naposledy přespal v cele letos na začátku roku, poté byl v polovině trestu za dobré chování podmínečně propuštěn. Mohlo by se zdát, že pro zkušeného recidivistu bude alespoň dočasný návrat do života na svobodě rutina. Jenže na rozdíl od předchozích odchodů, kdy na něj vždy čekala jeho přítelkyně a pronajatý byt, to tentokrát bylo jiné. Muž, který pykal za opakované řízení bez řidičského průkazu, už se kam vrátit neměl.

Co se dočtete dál V Česku a zejména v oblastech s vyšší kriminalitou chybí probační programy, které mají postupně připravit propuštěné vězně na život na svobodě, zejména na hledání práce a bydlení.

Proč je programů málo?

A kolik Česko stojí vysoký počet vězňů?