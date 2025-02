Karlovy Vary jsou jediným krajským městem v Česku, kde dosud nesídlí žádná univerzita. Ze zastupitelstva kraje proto nyní do Poslanecké sněmovny dorazil návrh zákona, který by ji zřídil. V oblasti, kterou trápí sociální potíže a nízká životní úroveň, by měla vyrůst ve srovnání s většinou ostatních českých vysokých škol menší instituce. Nabízela by zejména profesně orientované studium zaměřené na obory, pro které je v kraji nedostatek pracovníků. Kdy a v jaké podobě škola vznikne, však nyní není jasné, protože kraj a odpovědná ministerstva mají na způsob jejího založení rozdílný názor.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Karlovy Vary chtějí svoji vysokou školu, krajští zastupitelé nyní poslali návrh zákona, kterým by byla zřízena.

Jak by vysoká škola chudému kraji pomohla.

Co jejímu zřízení brání.

A na čem se hejtmanka z hnutí ANO a vláda nemohou dohodnout?